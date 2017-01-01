Mersin'e Süper Lig'den takviye!

AJANSSPOR ÖZEL-

TFF 1. Lig'de zor günler geçiren Mersin İdmanyurdu, transfer döneminde dört koldan saldırıyor.

Teknik direktör Yusuf Şimşek'in raporu doğrultusunda çalışmalarına devam eden Kırmızı-Lacivertli yönetim Aytemiz Alanyaspor'un yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Timuçin Aşcıgil ile prensipte anlaşma sağladı.Mersin İdmanyurdu'nda transfer yasağı kalkarsa Timuçin'in 4 Ocak'ta resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Öte yandan, 4 sezondur Alanyaspor formasını terleten 30 yaşındaki futbolcu geçen sezon 22'si ilk 11 olmak üzere 32 maçta görev aldı, 2 kez fileleri havalandırdı.