Sezona Sivasspor formasıyla başlayan ancak teknik ekibiyle sürekli problemler yaşayan ve kadro dışı kalan Beykan Şimşek Adana Demirspor ile görüşme gerçekleştirecek.

Sivasspor formasıyla bu sezon sadece 1 gol kaydedebilen 22 yaşındaki genç oyuncu hatırlanacağı üzere Sivasspor le yollarını ayırmıştı. 2014-2015 sezonunda oynadığı futbolla Adana Demirsporlu taraftarların beğenisini kazanan genç oyuncu bugün Demirspor yönetimi ile bir görüşme gerçekleştirecek.

İpekoğlu düşünmüyorum demişti!

Geçtiğimiz hafta yaptığı basın toplantısında Beykan ile ilgili gelen sorulara içtenlikle cevap veren Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin ipekoğlu Beykan Şimşek'in transfer listesinde olmadığını söylemişti.

(Çukurova Manşet)