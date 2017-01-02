Boluspor'a, Heerenveen'den takviye!

İlk yarıyı 26 puanla 5’inci sırada kapatan Boluspor gözünü dış transfere çevirdi. Kırmızı beyazlılar, Hollanda ligi takımlarından Heerenveen’de forma giyen Mitchell te Vrede ile anlaşmaya vardı.

Devre arasında 8 oyuncu ile yolları ayıran Boluspor’da gündem takıma yapılacak takviyelerde. Kırmızı beyazlılar, aradığı forveti Hollanda’da buldu. 1.91’lik boyuyla hava toplarında etkili olan Mitchell te Vrede’de herhangi bir pürüz çıkmazsa 25 yaşındaki oyuncu Boluspor’un Antalya kampına katılacak.



Hollanda’da attığı gollerle adından sıkça söz ettiren Mitchell te Vrede, bu sezon forma şansı bulamadı. Heerenveen, Feyenoord ve Excelsior formaları giyen Mitchell te Vrede, Boluspor’un yeni forveti olacak. Mitchell te Vrede’nin vatandaşları olan Poepon ve Jansen ile birlikte Boluspor’da hücum gücünü ikiye çıkarması bekleniyor.

(Spor14)