"Çok acil 1,5-2 milyon liraya ihtiyacımız var"

TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor'un kulüp başkanı Feyyaz Çiftçi, kulübün ekonomik sıkıntılarını çözmek için girişimlerinin sürdüğünü söyledi.

Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, kulübün transfer yasağının bulunmadığını ancak yeni oyuncuya lisans çıkarılabilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (UÇK) 1 milyon 300 bin lira yatırmaları gerektiğini belirtti.

Ligde bütün kulüplerin sıkıntılarının bulunduğuna işaret eden Çiftçi, "Kulübün ekonomik sıkıntılarını çözmek için girişimlerimiz sürüyor. Bir süreç içindeyiz. Niyetimiz bu süreci hızlı sonuçlandırmak. Bu bağlamda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, bize önemli destekler sağlıyor. Çok acil olarak 1,5-2 milyon liraya ihtiyacımız var. UÇK’ya para yatırdıktan sonra özellikle kanat ve stoper mevkileri için birer oyuncu transfer etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Çiftçi, daha önce kadro dışı bırakılan Cüneyt Köz'ün teknik heyetin talebi doğrultusunda affedildiğini de sözlerine ekledi.