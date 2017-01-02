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Doka, Urfa yolunda!
02 Ocak 2017 , 09:39
Şanlıurfaspor, Başakşehirli Doka ile prensip anlaşmasına vardı
TFF 1. Lig’in iddialı ekiplerinden Şanlıurfa’nın, Süper Lig’in lideri Başakşehir’de fazla forma şansı bulamayan Doka ile prensip anlaşmasına vardığı ileri sürüldü. Yeşil-Sarılı ekibin, Başakşehir’le de kiralama konusunda görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi. 33 yaşındaki Brezilyalı yıldız, bu sezon ligde 5 maçta sadece 104 dakika sahada kaldı. (Habertürk)
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