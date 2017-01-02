Doka, Urfa yolunda!

Şanlıurfaspor, Başakşehirli Doka ile prensip anlaşmasına vardı

TFF 1. Lig’in iddialı ekiplerinden Şanlıurfa’nın, Süper Lig’in lideri Başakşehir’de fazla forma şansı bulamayan Doka ile prensip anlaşmasına vardığı ileri sürüldü. Yeşil-Sarılı ekibin, Başakşehir’le de kiralama konusunda görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi. 33 yaşındaki Brezilyalı yıldız, bu sezon ligde 5 maçta sadece 104 dakika sahada kaldı. (Habertürk)