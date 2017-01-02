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Giresunspor'da ayrılık!
02 Ocak 2017 , 16:34
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Giresunspor
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, futbolcusu Gökhan Yılmaz ile yollarını ayırdı.
Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, defans oyuncusu Gökhan Yılmaz ile sözleşmelerini karşılıklı olarak feshettiklerini belirtti.
Gökhan'a kulübe verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden Bozbağ, bundan sonraki futbolculuk kariyerinde oyuncuya başarılar diledi.
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Giresunspor
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