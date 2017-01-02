Mesut Bakkal'dan federasyona sitem!

Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a çok önemli açıklamalarda bulundu.

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İlk yarı değerlendirmesinde bulununan Bakkal, "Göreve geldiğimde takımımız darmadağın bir haldeydi. Oyuncularımda psikolojik olarak sıkıntılar vardı, geçiş dönemini atlatamamışlardı. TFF 1. Lig'in gerçeği var oda mücadele, biz bu mücadeleyi sergiledik ve 11 haftada; 7 galibiyet, 1 mağlubiyet, 3 beraberlik elde ettik. Emin adımlarla hedefimize doğru ilerliyoruz. Kulübümüzde şu anda ne benim ne de oyuncularımın bir kuruş alacağı yok. Onun için bizden başarı istenmesi normal ve yönetimimizin hakkı" dedi.

"Federasyon havadan para vereceğine stadyumlara baksın"

Stadyumlardaki zemin sorunlarından bahseden deneyimli çalıştırıcı, "Kış aylarının çetin geçtiği illerimizde ısıtmalı sahalar olmalı. Bir karış buzda maçlarımızı oynuyoruz. Federasyonun bu konuda taşın altına elini koyması lazım. Havadan para vereceğine buna bütçe ayrılmalı. Kulüp olarak Süper Lig'i hak ediyoruz. Hedefim bu takımı Süper Lig'e çıkartmak ve ligde hocası olmak. Gekas'ı, Kelhar'ı transfer ettik. Gökhan Süzen yeniden aramıza katıldı. Anadolu Üsküdar'dan Ümit Karaal'ı kampa davet ettik. Sağ ve sol kenarda oynayabilen bir oyuncu istiyoruz" ifadelerini kullandı.

-Kupada hedeflerimiz var

Ziraat Türkiye Kupasındaki hedeflerinden bahseden tecrübeli hoca, "Kupada hedeflerimiz var. Ben futbolcularımın devamlı maç oynamasından yanayım. Bence haftada 2 maç oynanması gerek. Avrupa düzeyi böyle yakalanır. Bizde 20 maç oynayınca çok maç oluyor" diye konuştu.