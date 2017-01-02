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Özgür Özkaya'ya çifte talip!
02 Ocak 2017 , 00:45
Geçtiğimiz günlerde Boluspor ile yolları ayıran başarılı savunma oyuncusu Özgür Özkaya'ya TFF 1. Lig'den iki talip birden çıktı.
Boluspor ile yolları ayıran Özgür Özkaya, ara transfer döneminin gözdesi haline geldi. Ekibimizin ulaştığı bilgilere göre, 28 yaşındaki başarılı defans oyuncusuna TFF 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor ve Göztepe talip oldu. Teknik Direktörler İrfan Buz ve Okan Buruk'un takımlarında görmek istediği oyuncu için iki takım yönetimi kıyasıya bir yarış haline girdiler. Bu sezon TFF 1. Lig'de kaptan olarak çıktığı 13 maçta toplam 1086 dakika forma giyen başarılı oyuncu ilerleyen günlerde kararını vererek, sezonun ikinci yarısına yeni takımıyla ve şampiyonluk parolasıyla başlayacak.
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