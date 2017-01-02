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Şanlıurfaspor'dan Ayite bombası!

Tarih02 Ocak 2017 , 00:40

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Şanlıurfaspor'dan Ayite bombası!


Teknik direktör Kemal Kılıç göreve gelmesiyle çıkış yakalayan Şanlıurfaspor,Aytemiz Alanyaspor'un golcü oyuncusu Jonathan Ayite ile anlaşmaya vardı. 

Ayite'nin ilerleyen günlerde 1.5 senelik sözleşmeye imza atması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon ligde attığı 13 golle Alanyaspor'un Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynayan Ayite, bu sezon Süper Lig'de 1 gole imza attı. TFF 1.Lig'de maç başına 0.50 gol ortalamasına sahip Ayite güçlü fiziğiyle dikkatleri çekiyor.

Şanlıurfaspor, aynı zamanda Altınordu'dan 27 yaşındaki sol bek Emre Kara'nın transferinde büyük yol katetti. Özellikle Tuzlaspor performansıyla Altınordu'nun dikkatini çeken Emre, bu sezon 8 maçta forma giydi.

(Çetin Burum)

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