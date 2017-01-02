Sedat Sözlü'den flaş transfer açıklaması

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sedat Sözlü, arkadaşımız Oğuzhan Delen'e önemli açıklamalarda bulunarak, TFF’nin Cuma günü lisans çıkarılması için tebliğ edilen 1,5 milyon TL’yi ödeyerek transferlere başlayacaklarını söyledi.

AJANSSPOR ÖZEL RÖPORTAJ-

Adana Demirspor Başkanı Sedat Sözlü Cuma günü futbol federasyonunun kendilerine 1,5 milyon TL civarında bir parayı devre arası transfer yapmak için yatırmaları gerektiğini söyleyerek, "Daha önceden 300 bin TL olan borç bir anda 1,5 milyon TL’ye yükseldi. Bizde bu anlamda bir çalışma yaptık. Kamuoyunda söylenildiği gibi bu parayı mutlaka yatıracağız. Taraftarlarımız merak etmesin. Adana Demirspor’u asla mağdur etmeyeceğiz. Hocamızın raporu doğrultusunda mutlaka gerekli takviyeleri yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"Her kulüp yaşıyor"

Maddi krizi Türkiye’de ki tüm takımların yaşadığını söyleyen Sedat Sözlü konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Her kulüpte yaşanan sorunlar maalesef bizde de yaşanıyor. Sıcak para bulup ödeme konusunda zorlanıyoruz. Fakat bu konuda girişimlerimiz var.Öncelikle Federasyona parayı yatırarak devre arası transfer ettiğimiz oyuncuların lisanslarını çıkaracağız. Daha sonra diğer konularda planlama dahilinde hareket edeceğiz. Hocamızla ve bu işle ilgilenen arkadaşımız Ahmet Cingöz ile sürekli olarak görüşüyoruz. Yönetimimiz elinden geleni yapacaktır"

Haber- Oğuzhan DELEN