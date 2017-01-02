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Sivasspor, Gökhan'a imza attırdı!

Tarih02 Ocak 2017 , 10:06

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Sivasspor, Gökhan'a imza attırdı!

AJANSSPOR- TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, Gökhan Süzen'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada 29 yaşındaki oyuncuyla 1 yılı opisyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. 

Gökhan Süzen sezonun ilk yarısında Tokatspor forması giyiyordu.

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