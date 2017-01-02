Sivasspor, Gökhan'a imza attırdı!

AJANSSPOR- TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, Gökhan Süzen'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada 29 yaşındaki oyuncuyla 1 yılı opisyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Gökhan Süzen sezonun ilk yarısında Tokatspor forması giyiyordu.