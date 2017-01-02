Yusuf Şimşek'ten transfer açıklaması

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Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a çok önemli açıklamalarda bulundu.

Transfer açıklamasında bulunan Şimşek, "Tonia Tisdell ile Pinto kampımıza dahil oldu. Timuçin Aşcıgil, Diarra ve Ozan ile görüşmelerimiz oldu. Transfer yasağı kalkarsa bu oyuncular aramıza katılatacak. Listemizdeki futbolcularla daha önce çalışmam bir avantaj. Tisdell hazır durumda maç eksiği var bunuda Antalya'daki hazırlık maçlarında giderecek" ifadelerini kullandı.