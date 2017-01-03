Adana Demirspor'da transfer yasağı kapıda!

AJANSSPOR ÖZEL-

Adana Demirspor'da transfer dönemi öncesinde Mavi-Lacivertli yönetim kara kara düşünüyor.

3 yabancı oyuncuyla dirsek temasında bulunan ve transferlerde somut adım atan yönetime federasyondan kötü haber geldi. Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor kulübüne devre arasında transfer yapabilmesi için Cuma gününe kadar 2.7 Milyon TL ödemesini tebliğ etti. Bu miktarın Cuma gününe kadar ödenmesi gerekirken 2.7 Milyon TL'nin üzerine geçtiğimiz sezon Mavi-Lacivertli takımda görev alan Şenol Can ile Anıl Taşdemir'in ücreti eklenecek. Mavi-Lacivertli kulübün;

Anıl Taşdemir, Şenol Can, Umut Sözen, Hüseyin Kala, Kenan Özer, Özgür Can Özcan, İbrahim Dağaşan, Ahmet Burak Solakel, Murat Akyüz, Ozan Tahtaişleyen ve Osman Özköylü'ye borcu bulunuyor.