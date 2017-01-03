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Ajansspor yazdı, Giresunspor imzaladı!
03 Ocak 2017 , 12:51
İlk olarak Ajansspor'un duyurduğu, "Isaac Promise, Giresunspor'da!" transferi doğrulandı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Kardemir Karabükspor'un Nijeryalı futbolcusu Isaac Promise ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, Nijeryalı forvet oyuncusunu 6 aylığına kiraladıklarını belirtti.
Nijeryalı futbolunun, Giresunspor'un başarısına katkı yapacağına inandıkları bir oyuncu olduğunu kaydeden Bozbağ, "Transfer çalışmalarımız devam edecek. İki oyuncu daha almayı planlıyoruz. Eksikliklerimizi gidermek ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.
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