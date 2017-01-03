Balıkesirspor genç oyuncuyu kampa aldı

AJANSSPOR-

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor transfer çalışmalarına devam ediyor.

Balıkesirspor kamp kadrosunda Eskisehirspor'dan 1994 doğumlu sol açık Mehmet Erkut Şentürk'ü dahil etti.

Mehmet Erkut bu sezon hiç forma şansı bulamazken, geçtiğimiz sezon Kırmızı-Siyahlı takımda 4 maçta görev aldı, skora etki sağlayamadı.

1. Lig'de 16. hafta sonunda, Bal-Kes 24 puanla 6 sırada yer alıyor.