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Bandırmaspor'da 3 imza!
03 Ocak 2017 , 15:36
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Bandırmaspor
TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, 3 futbolcuyla sözleşme imzaladı.
Bandırmaspor Kulübü Basın Sözcüsü Bilgen Süngü, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında biri kiralık olmak üzere 3 futbolcuyu renklerine kattıklarını söyledi.
Kulüpten bazı oyuncuların da ayrılacağını ifade eden Süngü, şunları kaydetti:
"Gökhan Karadeniz'i, Göztepe'den sezon sonuna kadar kiraladık. Giresunspor'dan Gökhan Yılmaz ve Altınordu'dan Üstün Bilgi ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Ayrıca transfer anlamında biri orta saha, diğeri forvet olmak üzere 2 yabancı futbolcu ile görüşmelerimiz devam ediyor."
Sezonun ilk bölümünü de değerlendiren Süngü, "Futbolda bugüne kadar dört dörtlük bir başarı yakalayamadık. 14 puanla 14. sırada ilk yarıyı tamamladık." dedi.
Süngü, ayrıca Furkan Soyalp, Kıvanç Karakaş ve Costa'dan kendilerine kulüp bulmalarını istediklerini, Oğulcan Şahin'i de kiralık olarak vereceklerini sözlerine ekledi.
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Bandırmaspor
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