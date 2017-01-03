Çapa'dan ilk yarı değerlendirmesi!

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, ilk devreyi iyi bir şekilde analiz ettiklerini, ikinci yarı eksikleri gidermeye çalışacaklarını bildirdi.

Çapa, yaptığı yazılı açıklamada, sezonunun ilk bölümünü değerlendirerek, ikinci devredeki beklentileri hakkında bilgi verdi.

Devre arası kampında bugün başladıklarını kaydeden Çapa, "Ligin başlamasına 12 günlük bir süre var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Devre arasında ayrılan arkadaşlarımız oldu. Yeni gelecek arkadaşlarımız var. Yeni gelecek arkadaşları bir an önce takıma katabilirsek buradaki süreci en iyi şekilde değerlendirmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

Çapa, ligin ilk yarısındaki 11. ve 12. haftalardaki çizgilerini ikinci yarıda tekrar devam ettirmek istediklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Son oynadığımız 3-4 haftayı açıkçası beklediğimiz sonuçlarla bitiremedik. Bunun birden fazla nedeni var. Hava şartları, Ziraat Türkiye Kupası, kart cezalıları, sakat oyuncularımız gibi. Yani bir çok bahane üretebiliriz. Sonuçta bu üreteceğimiz bahaneler bize bir şey getirmiyor. İlk devreyi iyi bir şekilde analiz ettik. Hem takım olarak, hem birey olarak. İkinci yarı eksiklerimizi gidermeye çalışacağız. İlk devreden daha iyi bir şekilde hazırlanıp ikinci devreyi daha iyi bir yerde bitirmek istiyoruz."

Sezon başında kısa ve uzun vadede gerçekleştirilmek üzere birtakım projeler yaptıklarını aktaran Çapa, "Ama bu süreçte biz belki de 2 yılda yapacağımız işleri 6 ayda çok iyi gördük. Sezon başında söylediğimiz bizim için hedef ilk 6. Bu ilk 6 içerisinde ligi nerede bitiririz onu zaman gösterecek. Futbol şansıda yanımızda olursa, sezon sonunda belirlediğimiz hedeflere ulaşırız." değerlendirmesinde bulundu.