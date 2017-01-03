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Giresunspor'dan Isaac Promise bombası

Tarih03 Ocak 2017 , 00:15

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Giresunspor'dan Isaac Promise bombası

AJANSPOR ÖZEL-

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. 

Teknik direktör Yücel İldiz'in raporu doğrultusunda sol bek, orta saha ve santrfor takviyesinde bulunacak Yeşil-Siyahlı yönetim Kardemir Karabükspor'da fazla forma şansı bulmayan Isaac Promise ile görüşmelere başladı.

Giresunspor yönetimi Promise'yi bugün Antalya Lara Titanic oteldeki takım kampına dahil etti.

Öte yandan, 29 yaşındaki deneyimli oyuncu bu sezon 1'i ilk 11 olmak üzere 4 karşılaşmada Karabükspor formasını terletirken skora etki sağlayamadı. 

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