Humam Tarık Şanlıurfaspor yolunda!

TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un kulüp başkanı İsmail Bağıban, Iraklı futbolcu Humam Tarık ile görüştüklerini söyledi.

Bağıban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Iraklı orta saha oyuncusu Humam Tarık ile de görüşmelerimiz sürüyor. Tarık'ın bugün Antalya kampına katılmasını bekliyoruz. Bir aksilik olmazsa anlaşmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

İsmail Bağıban, Antalya kampını iyi değerlendirerek, ligin ikinci bölümüne iyi başlamak istediklerini de sözlerine ekledi.