Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» TFF 1.Lig

Humam Tarık Şanlıurfaspor yolunda!

Tarih03 Ocak 2017 , 15:58

Yorum
Humam Tarık Şanlıurfaspor yolunda!

TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un kulüp başkanı İsmail Bağıban, Iraklı futbolcu Humam Tarık ile görüştüklerini söyledi. 

Bağıban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Iraklı orta saha oyuncusu Humam Tarık ile de görüşmelerimiz sürüyor. Tarık'ın bugün Antalya kampına katılmasını bekliyoruz. Bir aksilik olmazsa anlaşmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

İsmail Bağıban, Antalya kampını iyi değerlendirerek, ligin ikinci bölümüne iyi başlamak istediklerini de sözlerine ekledi. 

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son TFF 1.Lig HaberleriTüm TFF 1.Lig Haberleri

ih