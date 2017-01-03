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Samsunspor'dan transfer hamlesi!
03 Ocak 2017 , 15:49
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Samsunspor
AJANSSPOR ÖZEL-
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.Teknik direktör Osman Özköylü'nün raporu doğrultusunda transfer atağına başlayan Samsunspor yönetimi birçok oyuncuyla dirsek temasında bulundu. Karadeniz ekibi son olarak Altınordu ile geçtiğimiz günlerde karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Kenan Karışık ile prensipte anlaşma sağladı.
-Urfa'da Özköylü ile çalıştı
Teknik patron Özköylü'nün Kenan ile telefonda konuştuğu, "Seni takımımda görmek istiyorum" dediği 29 yaşındaki futbolcunun bu teklifi kabul ettiği iddia edildi. Samsunspor Başkanı Erkut Tutu'nun kararından sonra deneyimli orta saha oyuncusuyla sözleşme imzalanması bekleniyor. Bu sezon İzmir ekibi Altınordu'da 13 maçta görev alan Kenan Karışık 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Kenan 2014/15 sezonunda Şanlıurfaspor'da Osman Özköylü ile birlikte çalışmıştı.
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Samsunspor
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