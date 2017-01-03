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Sivasspor'dan Dubai'ye gitti
03 Ocak 2017 , 16:26
TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da forma giyen defans oyuncusu Joan Oumari, Birleşik Arap Emirlikleri Arap Körfez Ligi takımlarından Al Nasr kulübüne transfer oldu
Al Nasr kulübü, Sivasspor'dan Joan Oumari ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
İşte o açıklama;
Berlin doğumlu olan Lübnanlı oyuncu Juan Oumari'nin güncel piyasa değeri 700 bin Euro. Stoper mevkinde oynayan oyuncu, önlibero ve sol bek olarakta görev alabiliyor.
Geçtiğimiz sezon Sivasspor'da çıktığı 17 maçta 1 golü bulunan Oumari, 6 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü.
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