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Uğur Akdemir Büyükşehir Gaziantep'te!

Tarih03 Ocak 2017 , 14:54

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Uğur Akdemir Büyükşehir Gaziantep'te!

AJANSSPOR ÖZEL-

TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor ile yollarını ayıran Uğur Akdemir, Büyükşehir Gaziantepspor ile anlaşma sağladı.

28 yaşındaki sağ bek oyuncusu gün içerisinde Gaziantep temsilcisine imza atacak ve yeni takımının Antalya kampına katılacak.

Öte yandan, Mavi-Beyazlı takım devre arasını 18 puanla 13 sırada tamamladı.

 

 

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