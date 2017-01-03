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Uğur Akdemir Büyükşehir Gaziantep'te!
03 Ocak 2017 , 14:54
AJANSSPOR ÖZEL-
TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor ile yollarını ayıran Uğur Akdemir, Büyükşehir Gaziantepspor ile anlaşma sağladı.
28 yaşındaki sağ bek oyuncusu gün içerisinde Gaziantep temsilcisine imza atacak ve yeni takımının Antalya kampına katılacak.
Öte yandan, Mavi-Beyazlı takım devre arasını 18 puanla 13 sırada tamamladı.
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