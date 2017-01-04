Adana Demirspor transfer tahtasını açacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Sedat Sözlü, "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından tebliğ edilen 2 milyon 200 bin lirayı ödeyerek transfer çalışması yapacağız. Kadromuza 3 yabancı ve 1 yerli oyuncu katacağız." ifadesini kullandı.

Sözlü, yazılı açıklamasında, geçmişten kalan oyuncu alacaklarından dolayı TFF'ye ödeme yapmaları gerektiğini belirtti.

Ödemeyle ilgili çalışma yürüttüklerini bildiren Sözlü, şunları kaydetti:

"TFF tarafından tebliğ edilen 2 milyon 200 bin lirayı ödeyerek transfer çalışması yapacağız. Kadromuza 3 yabancı ve 1 yerli oyuncu katacağız. Türkiye'de hemen hemen her takım bu tür sıkıntılar yaşıyor. Türkiye'de olağanüstü ekonomik sıkıntı var ve bunu kimsenin göz ardı etmemesi lazım. Bu ister istemez bütün kulüplere yansıyor. Biz de elimizden geleni yapıp bu sıkıntıları bir an önce atlamanın gayreti içerindeyiz. İnşallah en kısa sürede bunları aşacağız."

Devre arası kamp çalışmaları

Mavi-lacivertli ekip, Aytaç Durak Tesisleri'nde devre arası kamp çalışmalarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Engin İpekoğlu idaresindeki idmanda futbolcular, kuvvet, 5'e 2 top kapma çalışması ve yarı sahada çift kale maç yaptı.

Adana Demirspor, yarın yapacağı antrenmanla devre arası çalışmalarını sürdürecek.