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Büyükşehir Gaziantep'ten sağ bek hamlesi!
04 Ocak 2017 , 11:36
-AJANSSPOR
Sezon başında Aytemiz Alanyaspor'a transfer olan ancak fazla forma şansı bulamayan sağ bek oyuncusu Erhan Kartal, TFF 1. Lig takımlarından Büyükşehir Gaziantepspor ile anlaşma sağladı.
Yeni takımının kampına katılan Erhan'ın bugün resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa ve Şanlıurfaspor'da geçiren 23 yaşındaki oyuncu, yarım sezon oynadığı Aytemiz Alanyaspor'da sadece 5 maçta görev alabildi.
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