Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» TFF 1.Lig

Büyükşehir Gaziantep'ten sağ bek hamlesi!

Tarih04 Ocak 2017 , 11:36

Yorum
Büyükşehir Gaziantep'ten sağ bek hamlesi!

-AJANSSPOR

Sezon başında Aytemiz Alanyaspor'a transfer olan ancak fazla forma şansı bulamayan sağ bek oyuncusu Erhan Kartal, TFF 1. Lig takımlarından Büyükşehir Gaziantepspor ile anlaşma sağladı. 

Yeni takımının kampına katılan Erhan'ın bugün resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa ve Şanlıurfaspor'da geçiren 23 yaşındaki oyuncu, yarım sezon oynadığı Aytemiz Alanyaspor'da sadece 5 maçta görev alabildi.

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son TFF 1.Lig HaberleriTüm TFF 1.Lig Haberleri

me