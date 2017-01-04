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Denizlispor Taha Can ile uzattı!
04 Ocak 2017 , 13:33
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- TFF 1.Lig
- Denizlispor
AJANSSPOR-
TFF 1. Lig takımlarından Denizlispor, sezon öncesi Ankara Adliyespor'dan transfer ettiği genç savunma oyuncusu Taha Can Velioğlu'nun sezon sonunda bitecek sözleşmesini 2018 yılına kadar uzattı.
İlk yarıda Denizlispor'da 9 maçta görev alan 22 yaşındaki futbolcu skora etki sağlayamadı. Öte yandan, Denizlispor sezonun ilk yarısını 21 puanla 9. sırada tamamladı.
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- Denizlispor
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