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Denizlispor Taha Can ile uzattı!

Tarih04 Ocak 2017 , 13:33

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AJANSSPOR-
TFF 1. Lig takımlarından Denizlispor, sezon öncesi Ankara Adliyespor'dan transfer ettiği genç savunma oyuncusu Taha Can Velioğlu'nun sezon sonunda bitecek sözleşmesini 2018 yılına kadar uzattı.
 

İlk yarıda Denizlispor'da 9 maçta görev alan 22 yaşındaki futbolcu skora etki sağlayamadı. Öte yandan, Denizlispor sezonun ilk yarısını 21 puanla 9. sırada tamamladı.

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