Denizlispor'un kalesi düştü!

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TFF 1. Lig takımlarından Denizlispor'da alacaklarını ödenmediği gerekçesiyle federasyona başvuran tecrübeli kaleci Necati Yılmaz takımıyla yollarını resmen ayırdı.

Bu sezon 9 maçta Yeşil-Siyahlı formayı terleten 28 yaşındaki file bekçisi, daha önce Karşıyaka, Çaykur Rizespor, Konya Şekerspor ve Şanlıurfaspor'da görev almıştı. Öte yandan, Denizlispor sezonun ilk yarısını 21 puanla 9. sırada tamamladı.