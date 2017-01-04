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Denizlispor'un kalesi düştü!

Tarih04 Ocak 2017 , 13:31

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Denizlispor'un kalesi düştü!

AJANSSPOR-

TFF 1. Lig takımlarından Denizlispor'da alacaklarını ödenmediği gerekçesiyle federasyona başvuran tecrübeli kaleci Necati Yılmaz takımıyla yollarını resmen ayırdı. 

Bu sezon 9 maçta Yeşil-Siyahlı formayı terleten 28 yaşındaki file bekçisi, daha önce Karşıyaka, Çaykur Rizespor, Konya Şekerspor ve Şanlıurfaspor'da görev almıştı. Öte yandan, Denizlispor sezonun ilk yarısını 21 puanla 9. sırada tamamladı.

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