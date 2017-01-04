- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Giresunspor'a Brezilyalı takviye!
04 Ocak 2017 , 15:07
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Giresunspor
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, Brezilyalı futbolcu Jones da Silva Lopes ile 1,5 yıllık anlaşma sağladıklarını söyledi.
Bozbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında Brezilyalı oyuncu ile her konuda anlaştıklarını belirtti.
Jones da Silva Lopes ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacaklarını ifade eden Bozbağ, "2014-2015 sezonunda da kadromuzda yer alan oyuncu ile forvet arayışlarımız kapsamında temas kurduk. Görüşmelerimiz sonucunda kendisi ile her konuda anlaşma sağladık. Oyuncu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacağız." dedi.
Bozbağ, Brezilyalı oyuncunun bir iki gün içerisinde takımın Antalya kampına katılacağını kaydetti.
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Giresunspor
YORUM EKLE
Son TFF 1.Lig HaberleriTüm TFF 1.Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar