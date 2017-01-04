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Giresunspor'da iki isimle yollar ayrıldı!

Tarih04 Ocak 2017 , 11:25

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Giresunspor'da iki isimle yollar ayrıldı!

-AJANSSPOR

Giresunspor'da iki isimle yollar ayrıldı.

TFF 1. Lig takımlarından Giresunspor'da teknik direktör Yücel İldiz'in raporu doğrultusunda Salih Sefercik ve Guido Koçer ile yollar resmen ayrıldı. Bu sezon yeşil beyazlı takımda fazla forma şansı bulamayan iki oyuncu da vasat bir görüntü çizdi. 32 yaşındaki Salih 2 maçta forma giyerken, 28 yaşındaki gurbetçi oyuncu Guido Koçer ise 11 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

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