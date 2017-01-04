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Göz-Göz Gençer'i istiyor
04 Ocak 2017 , 13:36
AJANSSPOR
TFF 1.Lig'in iddialı takımlarından Göztepe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Göz-Göz iç transferde bir buçuk sezondur Sarı-Kırmızılı formayı terleyen Medipol Başakşehir’den kiraladığı savunma oyuncusu Gençer Cansev’in bonservisi için Başakşehir ile görüşmelere başladı. 28 yaşındaki deneyimli stoper bu sezon 15 karşılaşmada görev alırken 1 kez rakip fileleri havalandırdı.
Edinilen bilgilere göre; Göztepe'nin ofansif orta saha oyuncusu ve pivot santrfor arayışında olduğu belirtildi.
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