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Göz-Göz Gençer'i istiyor

Tarih04 Ocak 2017 , 13:36

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Göz-Göz Gençer'i istiyor

AJANSSPOR
TFF 1.Lig'in iddialı takımlarından Göztepe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
 

Göz-Göz iç transferde bir buçuk sezondur Sarı-Kırmızılı formayı terleyen Medipol Başakşehir’den kiraladığı savunma oyuncusu Gençer Cansev’in bonservisi için Başakşehir ile görüşmelere başladı. 28 yaşındaki deneyimli stoper bu sezon 15 karşılaşmada görev alırken 1 kez rakip fileleri havalandırdı. 

Edinilen bilgilere göre; Göztepe'nin ofansif orta saha oyuncusu ve pivot santrfor arayışında olduğu belirtildi.

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