Göz-Göz Gençer'i istiyor

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TFF 1.Lig'in iddialı takımlarından Göztepe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.



Göz-Göz iç transferde bir buçuk sezondur Sarı-Kırmızılı formayı terleyen Medipol Başakşehir’den kiraladığı savunma oyuncusu Gençer Cansev’in bonservisi için Başakşehir ile görüşmelere başladı. 28 yaşındaki deneyimli stoper bu sezon 15 karşılaşmada görev alırken 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

Edinilen bilgilere göre; Göztepe'nin ofansif orta saha oyuncusu ve pivot santrfor arayışında olduğu belirtildi.