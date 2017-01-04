Ramazan imzalıyor!

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’un, Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Ramazan Civelek’i kadrosuna katmak üzere olduğu gündeme geldi.



TFF 1. Lig ekibi, transfer çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Bu kapsamda Fenerbahçe’nin gelecek vadeden oyuncuları arasında gösterilen Ramazan Civelek’e talip olan Gaziantep ekibi, bu transferi büyük ölçüde tamamladı.



Herhangi bir aksilik olmazsa Civelek’in 1-2 güne kadar mavi-beyazlı ekibe sezon sonuna kadar kiralık olarak imza atması bekleniyor.



Kaynak: spor27