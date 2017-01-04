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Samsunspor'un cezası sona erdi!
04 Ocak 2017 , 13:52
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Samsunspor
AJANSSPOR-
Samsunspor taraftarının beklediği müjde nihayet geldi. TFF 1. Lig takımının transfer yasağı cezası sona erdi.
Samsunspor yönetimi, dün akşam saatlerinde Türkiye Futbol Federasyonu'na 8 Milyon TL ödeme gerçekleştirdi. Orta saha oyuncusu Kenan Karışık ile anlaşma sağlayan Kırmızı-Beyazlıların, pazartesi gününe kadar transferlerini tamamlaması bekleniyor.
Öte yandan, Samsunspor ligin ilk yarısını 11 puanla 17. sırada tamamladı.
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Samsunspor
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