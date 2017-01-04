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Samsunspor'un cezası sona erdi!

Tarih04 Ocak 2017 , 13:52

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Samsunspor'un cezası sona erdi!

AJANSSPOR-
Samsunspor taraftarının beklediği müjde nihayet geldi. TFF 1. Lig takımının transfer yasağı cezası sona erdi. 

Samsunspor yönetimi, dün akşam saatlerinde Türkiye Futbol Federasyonu'na 8 Milyon TL ödeme gerçekleştirdi. Orta saha oyuncusu Kenan Karışık ile anlaşma sağlayan Kırmızı-Beyazlıların, pazartesi gününe kadar transferlerini tamamlaması bekleniyor.  

Öte yandan, Samsunspor ligin ilk yarısını 11 puanla 17. sırada tamamladı. 

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