- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Toprak'tan transfer müjdesi!
04 Ocak 2017 , 13:13
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor'un kulüp başkanı Osman Toprak, görüştükleri oyunculara en kısa sürede imza attırmak istediklerini söyledi.
Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ara transfer döneminin başlamasıyla takımı ikinci yarıya hazırlamak için ekip olarak çalıştıklarını dile getirdi.
Bu kapsamda bazı oyuncularla temas halinde olduklarını ve bazı transferlerde de son aşamaya geldiklerini ifade eden Toprak, "Görüştüğümüz oyunculara en kısa sürede imza attırıp, takım olarak hazırlık yapmak istiyoruz. Çünkü lig başladığında uyum sorunu yaşamak istemiyoruz. Sezonun ilk yarısında bazı şanssızlıklar yaşadık, bir takım hatalar yaptık. İnşallah ikinci yarıda bunlar olmayacak ve yolumuzda emin adımlarla ilerleyeceğiz." şeklinde konuştu.
YORUM EKLE
Son TFF 1.Lig HaberleriTüm TFF 1.Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar