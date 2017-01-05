Ahmet Aras resmen Malatyaspor'da

TFF 1. Lig'in iddialı takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, en son Antalyaspor'da forma giyen Ahmet Aras ile sözleşme imzaladı.

İstanbul’da Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in ofisinde uzun süren bir pazarlık görüşmesinin ardından Ahmet, Sarı-Kırmızılı kulübün teklifine olumlu yanıt vererek, kendisini Yeni Malatyasporlu yapan sözleşmeye imza attı. Ahmet Aras attığı imzanın ardından yeni takımının Antalya kampına katıldı. Ahmet Aras transferinden sonra Yeni Malatyaspor, orta saha ve sol beke de birer oyuncu transfer etmeyi planlıyor.