- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Ahmet Aras resmen Malatyaspor'da
05 Ocak 2017 , 16:21
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Yeni Malatyaspor
TFF 1. Lig'in iddialı takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, en son Antalyaspor'da forma giyen Ahmet Aras ile sözleşme imzaladı.
İstanbul’da Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in ofisinde uzun süren bir pazarlık görüşmesinin ardından Ahmet, Sarı-Kırmızılı kulübün teklifine olumlu yanıt vererek, kendisini Yeni Malatyasporlu yapan sözleşmeye imza attı. Ahmet Aras attığı imzanın ardından yeni takımının Antalya kampına katıldı. Ahmet Aras transferinden sonra Yeni Malatyaspor, orta saha ve sol beke de birer oyuncu transfer etmeyi planlıyor.
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Yeni Malatyaspor
YORUM EKLE
Son TFF 1.Lig HaberleriTüm TFF 1.Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar