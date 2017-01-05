Altınordu Başkanı Özkan'dan Bakan Kılıç'a ziyaret

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu Kulübü'nün başkanı Seyit Mehmet Özkan, Torbalı ilçesindeki Metin Oktay Tesisleri'nin geliştirilmesi için hazırlanan proje konusunda Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Kasapoğlu'nu ziyaret etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Özkan, Ankara'da İzmir Spor Kulüpleri Birliği'nin (İZVAK) organize ettiği bir dizi görüşmede bulundu.

Metin Oktay Tesisleri'yle ilgili proje konusunda Bakan Kılıç, Spor Genel Müdürü Baykan, Spor Toto Teşkilat Başkanı Kasapoğlu ile bir araya gelen Özkan'a, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Hamza Dağ ile İZVAK Başkanı Ali Erten eşlik etti.

Bakan Kılıç'a Metin Oktay Tesisleri ile ilgili sunum yapan Özkan, 2012 yılından bu yana inşa edilen tesisler, genç milli takımlara kazandırılan oyuncular, elde edilen başarılar ve hedefler konusunda bilgi verdi. Bakan Kılıç'ın da "Altınordu, tesis ve altyapıya yaptığı yatırımlarla örnek bir kulübümüz. Torbalı'daki Metin Oktay Tesisleri'nin geliştirilmesi ile ilgili gerekli incelemelerimizi yapacağız." dediği aktarıldı.

Özkan, Ankara'daki ziyaretlere ilişkin, "Hedeflerimizi anlatıp, vizyonumuzu ortaya net bir şekilde koyduğumuz verimli toplantılar gerçekleştirdik. İzmir'de birçok şeyi başarırken, sistemi genele yayabilmek amacıyla bunları ülkeyi yönetenlerle de paylaşmak çok önemli. Kendilerine sıcak yaklaşımları için teşekkür ediyoruz. Yaptığımız yatırımların ilgi ve taktir görmesi bizi daha da heyecanlandırdı." değerlendirmesinde bulundu.