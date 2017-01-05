"Amacımız Süper Lig"

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, TFF 1. Lig'de sezonu ilk iki içinde tamamlayarak, Malatya şehrinin özlem duyduğu Süper Lig'e doğrudan çıkmak istediklerini söyledi.

Antalya'da kamp yapan sarı-siyahlı takımının teknik direktörü İrfan Buz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sezon başında iyi bir takım kurduklarını aktaran Buz, "Sezon başındaki transfer çalışmalarımızla bu lig için iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyoruz. İyi bir takım olduk. Sezona çok iyi bir başlangıç yaptık. İlk yarının son bölümü puansal açıdan pek iyi geçmedi. Birkaç müsabaka haricinde kötü oynadığımızı düşünmüyoruz. Ligin 16. haftasında çok önemli bir Boluspor maçı yaptık. 5-1'lik skorla çok önemli bir galibiyet aldık." diye konuştu.

İrfan Buz, hedeflerinin doğrudan Süper Lig'e çıkmak olduğunu belirterek, "Sezon başında hedefimiz play-off'tu. Planlarımızı bunun üstüne yapmıştık. Beklentileri biz yükselttik. Öncelikle ilk iki sırada yer alıp, doğrudan Spor Toto Süper Lig'e çıkma amacımız var. Şampiyonluk yarışında sonuna kadar var olmak istiyoruz. Taraftarlarımızla, bu coşkuyu yaşamak istiyoruz. Malatya, şehir olarak da her şeyi hak ediyor. UEFA Kupası'na gitmiş eski bir takımları var. Bunun özlemini duyan güzel şehrimize kazandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çok önemli rakiplerimiz var"

Deneyimli teknik adam, TFF 1. Lig'de çok önemli rakiplerinin olduğunu bildirdi.

Sivasspor, Eskişehirspor ve Göztepe gibi şampiyonluk kovalayan takımların bütçelerinin kendilerinden yüksek olduğunu vurgulayan Buz, "Çok önemli rakiplerimiz var. Göztepe, çok büyük yatırımlarla geldi. Eskişehirspor ve Sivasspor, bu sene ne olursa olsun çıkmak istiyor. Boluspor ve Balıkesirspor yatırımlar yaptı. Adana Demirspor büyük bir camia. Çok ciddi rakipler var. Sivasspor, Eskişehirspor ve Göztepe'nin bütçeleri de belli. Biz bunlara bakmadık. Takım olmaya çalıştık. Lige göre iyi transferler yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Evkur Yeni Malatyaspor'un iç saha maçlarını yaptığı Malatya İnönü Stadı'nın zemininin kötü olduğunu belirten Buz, "Şu anda oynadığımız Malatya İnönü Stadı, eski bir stat. Zemini yapılabilecek durumda değil. Ligde deplasman maçlarına bakıldığında lider biziz. İç sahadaki maçlarda baskın oynamanız gerekiyor. Zaman zaman sahamızda zor şartlar altında müsabakalara çıkıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"Kadro derinliğinde sıkıntılar yaşadık"

Sezon içinde kadro derinliğinde sıkıntılar yaşadıklarına değinen İrfan Buz, devre arasında eksik bölgelere transfer yapacaklarını aktardı.

Stopere Sezer Özmen'i alarak güçlendiklerini vurgulayan sarı-siyahlı takımın teknik direktörü, şunları kaydetti:

"Kadro derinliğimizde zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Bazen stopersiz kaldık. O bölgede bir eksiğimiz vardı. Sezer Özmen'i transfer ederek, bu eksiği tamamladık. Önemli bir transfer yaptığımızı düşünüyoruz. Sezer'in gelmesiyle defans hattındaki kalite ve rekabet yükseldi. Orta saha ve forvet hattına da transfer yapmak istiyoruz. Çalışmalarımız güzel gidiyor. Yönetimimiz de bu konuda her türlü desteği veriyor. Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkçi, milletvekilimiz Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır, Valimiz Mustafa Toprak bize inanılmaz destek veriyor."

Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da değerlendiren İrfan Buz, "Medipol Başakşehir, inanılmaz bir çıkış yakalayarak, güzel bir sezon yaşıyor. Arkadan gelen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray o yarışın içinde olacaktır. Temennim Bursaspor'un da yarışın içine girmesi. Güzel bir lig olmasını diliyorum. Herkes Başakşehir'in kopacağını tahmin ediyor ama bence sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacaklardır." diyerek sözlerini tamamladı.