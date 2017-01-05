Cicinho oynamak istediği takımı açıkladı!

AJANSSPOR- Son olarak Sivasspor forması giyen Cicinho, Brezilya futboluna geri dönmek istiyor.

Esporte Interativo'ya özel bir röportaj veren 36 yaşındaki sağ bek, "Tanrı biliyor ki tekrar Sao Paulo'da forma giymek istiyorum. Goias, Atletico gibi kulüpler de konuşuluyor ama şu ana kadar kesinleşene bir şey yok. Şu anda formdayım. Hala üst düeyde mücadele edebileceğimi düşünüyorum. Emekli olmaya niyetim yok. 1-2 sene daha oynayabilirim" ifadelerini kullandı.

2013-2016 yılları arasında Sivasspor forması giyen Cicinho özellikle yaptığı asistlerle dikkat çekmişti. Brezilyalı, geçen sezonun sonunda sözleşmesi sona erdikten sonra hiçbir kulüple anlaşmamıştı.