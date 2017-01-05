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Denizlispor'dan Alperen kararı!
05 Ocak 2017 , 14:49
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İki dönem transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayacak yeşil-siyahlılar, elindeki futbolcuları da bırakmayacak
Sebahattin ALP / DENZLİ
FIFA'dan gelen iki dönem transfer yasağıyla eli kolu bağlanan Denizlispor'da yönetim ve teknik heyet, cazip transfer teklifleri alan futbolcuları kulüpte tutabilme hesapları yapıyor.
Süper Lig ekipleri Trabzonspor, Başakşehir ve Antalyaspor'un transfer listesinde olan Alperen Babacan başta olmak üzere kaleci Asil Kaan Güler, Ziya Alkurt, Ömer Alp Kulga'ya menajerler aracılığıyla teklifler geliyor.
Gitmeleri taraftarı değilim
Yıldızlara gelen cazip teklifler karşısında zor anlar yaşayan yönetim ise futbolcuların boşa çıkmalarını önlemek için ödemeleri zamanında yapma telaşında.
Teknik patron Ali Tandoğan, ara transferde takviye yapamayacaklarını belirterek, "Kulübün durumu ortada, transfer yasağımız var. Bu oyuncularımız geleceğimiz. Alperen dahil, kimsenin gitmesi taraftarı değilim" dedi.
Horoz testten geçti
Denizlispor'da, futbolcular Antalya kampı öncesinde testten geçirildi. Teknik direktör Tandoğan, futbolcuların yoyo, laktat, sıçrama ve sürat testlerine tabi tutulduğunu, yapılan testlerin sonuçlarına göre Antalya'da oyuncularına idman programı uygulayacağını söyledi.
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