Rıdvan transfer oldu!

AJANSSPOR - Ara transfer döneminin resmi olarak başlamasıyla birlikte transfer gelişmeleri devam ediyor. TFF 1. Lig’de mücadele veren Sivasspor’un Antalyaspor forması giyen Rıdvan Şimşek ile anlaşma sağladığı iddia edildi.



Sağ bek pozisyonunda oynayan 25 yaşındaki Rıdvan Şimşek, Beşiktaş altyapısında forma giydikten sonra, önce Karşıyaka’ya gönderilmiş ardından siyah-beyazlılara dönmüştü. Daha sonra kiralık olarak Karabükspor ve Elazığspor’da oynayan 1.73 boyundaki oyuncu, 2012-2013 sezonunda Gaziantepspor, 2013-2015 sezonlarında yeniden Karşıyaka ve son olarak da Antalyaspor’da top koşturmuştu.



Milli takım bazında ise çeşitli yaş kategorilerinde oynayan Rıdvan Şimşek, Akdeniz ekibinde 13 maçta 1 gole imza attı. Hatırlanacağı gibi Sivasspor, kısa bir süre önce Gökhan Süzen’i de renklerine bağlamıştı.