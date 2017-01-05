- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Rıdvan transfer oldu!
05 Ocak 2017 , 14:05
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Sivasspor
- Antalyaspor
AJANSSPOR - Ara transfer döneminin resmi olarak başlamasıyla birlikte transfer gelişmeleri devam ediyor. TFF 1. Lig’de mücadele veren Sivasspor’un Antalyaspor forması giyen Rıdvan Şimşek ile anlaşma sağladığı iddia edildi.
Sağ bek pozisyonunda oynayan 25 yaşındaki Rıdvan Şimşek, Beşiktaş altyapısında forma giydikten sonra, önce Karşıyaka’ya gönderilmiş ardından siyah-beyazlılara dönmüştü. Daha sonra kiralık olarak Karabükspor ve Elazığspor’da oynayan 1.73 boyundaki oyuncu, 2012-2013 sezonunda Gaziantepspor, 2013-2015 sezonlarında yeniden Karşıyaka ve son olarak da Antalyaspor’da top koşturmuştu.
Milli takım bazında ise çeşitli yaş kategorilerinde oynayan Rıdvan Şimşek, Akdeniz ekibinde 13 maçta 1 gole imza attı. Hatırlanacağı gibi Sivasspor, kısa bir süre önce Gökhan Süzen’i de renklerine bağlamıştı.
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Sivasspor
- Antalyaspor
YORUM EKLE
Son TFF 1.Lig HaberleriTüm TFF 1.Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar