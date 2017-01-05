Samsunspor'dan stoper hamlesi

AJANSSPOR ÖZEL-

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da transfer harekatı devam ediyor.

Famoussa Kone ve Göksu Türkdoğan ile sözleşme imzalayan Samsun ekibi, Kenan Karışık ilede prensipte anlaşma sağladı.Teknik direktör Osman Özköylü'nün raporu doğrultusunda kadrosuna stoper takviyesi yapacak olan Kırmızı-Beyazlı yönetim, Atiker Konyaspor'un kiralık listesine çıkardığı genç stoper Abdülkerim Bardakçı ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

-Bakan devrede

Abdülkerim transferinde, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın etkin bir rol üstendiği iddia edildi. Samsunspor, Boluspor ve Büyükşehir Gaziantepspor'un da talip olduğu 22 yaşındaki savunmacı bu sezon 8'i ilk 11 olmak üzere 10 kez Yeşil-Beyazlı formayı terletti.