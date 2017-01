'Semih'le sorunumuz yok'

Hep hrslyd, zgveni yksekti. Ama en nemlisi korkusuzdu... Beckhamn karsna dikildiinde de, dnyaca nl forvetlere duvar olduunda da, Avrupada lkemizi temsil ettiinde de hep cesur yreiyle sahadayd. O artk kulbede. Ancak futbolculuundan daha kararl, daha heyecanl ve baarya a...

Alpay zalan, Eskiehirsporla Sper Lige yryor, bu zorlu sreci ise u szlerle zetliyor:

'Baar riskle gelir'

11 yllk yurtd gemiim oldu. 2009da Trkiyeye geri dndm. Klinsman gibi tecrbeli isimlerin yannda staj yaptm. Avrupa tecrbem olduu iin bunu Trk futboluna aktarma adna grevli hissettim kendimi. ok teklif aldm. Daha ok izleyerek kendimi hazr hissetmek istedim. Yldrm Demirren, danman olarak grev verdi bana. Bu srete de TFF 1. Lige ok yakn oldum. Eskiehirspordan teklif gelince de kabul ettim. Evet riskli bir seimdi. Ancak byk baarlar, risk almadan gelmez. Yurtdna gittiimde 3 ay sonra geri dner diyorlard ama gittim ve kaldm. Buras da byle...

'Olumsuzluklara ramen...'

Byle kaliteli oyuncular 1. Lige adapte etmek ok kolay deil, bunu herkes atlyor. Gemiten kalan 4 ma ceza vard, stat yaplyordu. Finansal skntlar vard. 12. hafta taraftarla bulutuk. Gztepe manda 3 puanmz silindi, yenildik 6 puan oldu. Lige bu kadar olumsuzluklarla balam bir takmn teknik direktr olarak ok baarl olduumuzu dnyorum. Liderle aramzda sadece 3 puan var. Takm da teknik ekip de ok baarl.



'Yasak bizi zorlamaz'

ok zorluk yaamadm. Kendimi ansl hissediyorum, nk ok salam karakterli oyuncularm var. Maddi zorluklar ampiyon olarak aacamz biliyorlar. Bu da sahaya yansyor. Transfer yasamz var. stesek bu yasa kaldrrz. Yasan olmasnn nedeni gemiten gelen borlar. Elimizdeki miktar transfere harcamaktansa kadromuzdaki oyuncular mutlu etmeyi tercih ettik. htiyacm bir oyuncu ama olmasa da olur. ok da nemli deil. Bu ligde her ey ikinci yar belli olur. Bizim takm zaten haftalar getike alyor. kinci yar daha da iyi olacaz. Yasak etkilemez takmmz.



'Camiamz rahat olsun'

Taraftar benim ilk gnden beri arkamda. Bakanmz ve ehrimiz bize inanyor. Byk bir sorumluluk var. Koymu olduum her hedefi baardm, Eskiehirde de hedefim ampiyon olmak ve bunu ok alarak baaracam. Bundan camiamn en ufak bir phesi olmasn.

'Semih'le sorunumuz yok'

Semih konusu ok yanl gndeme getirildi. Sezon banda ge kampa katlmt. 3-4 haftada kendine geldi. Glenince gollerini de atmaya balad. Trk futbolunun yetitirdii en nemli golclerden bir tanesi hl Semihtir. Malatya manda haksz bir krmz grerek 3 ma ceza ald. Ma eksii olutu doal olarak. Cezasndan sonra Denizli mana kacaktk, nemli mat. imdi olsa onunla balamazdm eksii olduu iin ama ok byk bir golc olduundan ilk dakikalarda atacamz golde katks olur diye dndm ve oynattm. Ama istediim performans gremeyince oyundan aldm, oyuncu bozulabilir byle durumlarda doal olarak. Ancak konutuk, tatlya baladk. Ynetimle olan baz konularndan dolay kampmza ge katld ve hibir sorun yok. Semih bu ligin gol kral olacak ve takmmza ampiyonlukta en byk katky verecek isim olacak.

'Byklere de geleceiz'

"Fenerbahe ve Beiktata oynadm. Bu takmlar altrmak kimin hedefi olmaz. Ama ben daha yolun ok bandaym. ok alarak bir gn buralara da geleceiz. Ben Beiktatan Fenere gittiimde neler demilerdi. Biz o zaman da syledik. Futbol profesyonel bir oyun, duygusalla yer yok. imdi bykler arasnda futbolcular leblebi gibi transfer oluyor, kimsenin sesi kmyor. Olan o zaman bize oldu. Ancak dorusu bu. Bunlar ok doal eyler. "

Bizim gibisi gelmez

Bu gne kadar mtevaz olduk, bizi yle sandlar. Mtevaz olduka yaptklarmz hep geride kald. Bu konuda mtevaz olamayacam. zellikle milli takm iin sylyorum. Bizim gibi kimse olamaz. Biz yrekten oynayarak ok altk hep. imdiki oyuncularn daha fazla almas lazm. Bu maddiyat iyi bir i ama iyi olursanz kazanrsanz. yi olmazsanz, kimse sizi aramaz. Futbol almadan baarl olunacak bir oyun deil. Bunlar kendi oyuncularma retmeye alyorum. Dier oyuncularma da arda bulunuyorum.

3 puanmz silinmeseydi

Gztepe mandaki o hareketi yaptmzda 3 puann silineceini bilmiyorduk. Akas bilseydik yapmazdk. Ama aka sylyorum. Sezon sonunda 3 puanla hedefin dnda kalrsak Denizli ma daha fazla iimi actr. Sezon bandan bu yana ok byk hakem hatalarna maruz brakldk. Yaynlanmayan ilk haftada canmz ok yand. Gztepe ma da takm ve kulp olarak bu anlamda bir patlama noktasyd, bir tepki vermek zorundaydk. Kt oldu ama daha ok kenetlendik. ki- mata 10.dakikada stoperlerim atld, ok hata oldu. 3-0 kazanacam mat nk. Hata mdr, hatadr. Ama ynetimin, futbolcularn emeine yazk.



En byk baarlar yerlilerle

Byk bir camiann hocas olmak kolay deil. Biz doru ve sistemli alyoruz. Ben, Dnya Kupasnda 3. olmu jenerasyon adna konuuyorum. Bizim jenerasyon ok farkl. Bu jenerasyona gvenilmesi, arkasnda durulmas gerek. Liste yapmaya kalksam 3 sayfa olur. Bu lkeye ne hocalar geldi, kulpleri ne zararlara uratt. Biz, ok byk iler yaparz. UEFA Kupas alan, Dnya 3.s olan, Avrupa 3.s olan, bugn lider olan, futboluyla vlen hocalar hep yerli ve Trk... Bize bizden baka kimsenin faydas yok. Bunun bilincinde hareket etmek gerekiyor. lkemizin getii bu zor gnlerde ok daha fazla kenetlenmeliyiz.

Alpay zalan'dan inciler

Hocalk daha zor

Futbolcuyken ok heyecanl biriydim. imdi daha sakin kalmak zorundaym. yleyim de zaten. Oyuncuyken bireysel sorumluluunuz var, hocalk ise daha zor. Her eyle uramak zorundasnz. Her hafta daha iyiye gittiime inanyorum.

ncelikle ampiyonluk

Antrenr takm deyimini nmzdeki seneden sonra ina etmeye alacaz. nk bizim ne sabrmz, ne de kredimiz var. Sadece 3 puan dnyoruz. Kazanp bir an nce Sper Lige geri dnmeliyiz. Abdullah Avc, Aykut Kocaman gibi hocalarmzn bu sistemleri kurmak iin zaman vard ve bugn ok baarllar. Bizim ise ncelikle ampiyon olmamz lazm.

Ben de gol atacam!

Boffin, gol attnda ok sevinmitik. Yani takmmzdaki her oyuncunun katk vermesi gzel. Hatta bazen oyuncularma aka yapyorum. Yaknda kenardan, Ben de vuracam, gol olacak diyorum. Glyoruz yle aramzda.

Denizli ma iimi actt

3-0lk Denizli mann analizini yaptmzda 500 pasn zerine kmm, ceza sahasnda 39 tane gol giriimi var. Ancak skora baktnzda bunu aklayamazsnz. Oyuncular saolsun, ilk Antep deplasmannda bunu telafi etti.



