Yenal Tuncer'in yeni adresi belli oldu



Mersin İdmanyurdu yaklaşık olarak 900 gündür takıma transfer yapamıyor. Mevcut ve eski oyunculara olan borçlar, 2 dönem gelen yasak, borçların ödenememesi gibi faktörler Mersin İdmanyurdu'nu 3 sezon önce kurduğu kadroyla devam etmek zorunda bıraktı. 1.Lig'de zor günler geçiren Mersin temsilcisinde mevcut yönetim yasağı kaldırma peşinde. Büyük yol kateden Mersin İdmanyurdu yönetimi henüz yasağı kaldıramadı.

Oyuncular kampta

Mersin İdmanyurdu'nda geçtiğimiz günlerde basında ve yayında ismi geçen bazı isimler oldu. Aldığımız bilgilere göre, Tonia Tisdell, Bakary Soro ve Norveç'in Kongsvinger takımından Herro Pinto'yu kampa dahil etmişti. Büyükşehir Gaziantepspor'dan ayrılan Yenal Tuncer'de şu anda takımın Antalya kampında. Transfer tahtası açıldığı anda bu oyuncular kendisini Mersin İdmanyurdulu yapacak sözleşmeye imza atacaklar.

(Transfer Merkezi)