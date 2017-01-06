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Adana Demirspor'da ayrılık!
06 Ocak 2017 , 22:53
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Adana Demirspor
AJANSSPOR-Adana Demirspor'da forma giyen 25 yaşındaki savunma oyuncusu Anıl Sarak, kulübüyle olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Karagümrük'te sergilediği futbolla isminden bahsettiren Anıl, geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'a transfer olmuş, ligin ikinci yarısını ise eski takımı Karagümrük'te kiralık olarak tamamlamıştı.
Sezon öncesi Mavi-Lacivertli takıma tekrar dönen stoper futbolcu 4 maçta görev aldı.
- İlgili:
- Futbol
- TFF 1.Lig
- Adana Demirspor
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