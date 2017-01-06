Büyükşehir Gaziantepspor'da transfer

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor, defans oyuncusu Özgür Özkaya'yı renklerine bağladı.

Kulüp basın sözcüsü İbrahim Açıkgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Bu kapsamda bir süredir temas halinde oldukları defans oyuncusu Özgür Özkaya ile anlaşma sağlandığını ifade eden Açıkgöz, 28 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını kaydetti.

Açıkgöz, görüşme halinde oldukları bazı oyuncularla son aşamaya geldiklerini de sözlerine ekledi.