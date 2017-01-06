Es Es'ten anlamlı kampanya..

Eskişehirspor Kulübü ve Eskişehirspor Taraftarlar Birliğinin başlattığı kampanyayla Eskişehirspor formaları ve spor malzemelerinden oluşan çeşitli hediyeler, Mardin Kızıltepe Spor Lisesinde öğrenim gören 160 öğrenciye ulaştırıldı.

Kulüp asbaşkanı Yasin Özkaya, yazılı açıklamasında, Eskişehirspor camiasının diğer kulüplere örnek olacak projelere imza attığını belirtti.

İmkansızlıklar içinde spor alanında kariyer yapmak isteyen Mardinli öğrencilerin çağrısına kulak verdiklerini aktaran Özkaya, şunları kaydetti:

"Ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu süreci de göz önünde bulundurarak, birlik ve beraberlik ruhumuzu en yukarıya taşıyacak ve sporun gençlere sunduğu erdemli, ahlaklı, dürüst bireyler olma fırsatını pekiştirecek, bu gibi adımları atmaya her zaman hazırız. İmkansızlık içinde spordan kopmayan gençleri gördüğümüzde kulüp olarak yaşadığımız tüm zorluklara rağmen elimizden gelen tüm desteği sunmak için böyle bir çalışma yürüttük. Ayrıca Eskişehir içerisinde de amatör spor ve sporculara gerekli desteği sağlamaya çalışıyoruz."

Özkaya, kampanya kapsamında toplanan malzemelerin öğrencilere ulaştırıldığına değinerek, "Kampanyada Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri'nin çok büyük katkıları var. Ülkemizde ilkleri başaran şanlı taraftarımız gösterdikleri duyarlılıkla da bizi gururlandırmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.