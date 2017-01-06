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Galatasaray'a müjde!
06 Ocak 2017 , 17:22
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- Futbol
- TFF 1.Lig
- Samsunspor
- Galatasaray
AJANSSPOR ÖZEL-
TFF 1. Lig'de zor günler geçiren Samsunspor'da, transfer harekatı devam ediyor.
Transfer yasağının kaldırılmasının ardından, Göksu Türkdoğan ve Kone ile resmi sözleşme imzalayan Samsunspor yönetimi, Galatasaray’ın sezon öncesi kadro planlamasında düşünmediği Jem Paul Karacan ile dirsek temasında. Sarı-Kırmızılıların, birkaç gün içerisinde Jem Paul ile sözleşmesini feshetmesi beklenirken, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Kırmızı-Beyazlı ekibe çok yakın olduğu belirtildi.
Bursaspor'da tutunamadı
İngiliz temsilcisi Reading ile sözleşmesi bittikten sonra Galatasaray'a bedelsiz olarak 2015 yılında transfer olan Jem Paul Karacan, geçen sezonun devre arasında Bursaspor'a kiralanmıştı. Bu sezon başında Cim-Bom'a geri dönen Jem Paul, resmi maçlarda henüz forma giyme şansı bulamadı.
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